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НовостиОбщество23 сентября 2023 5:24

В Башкирии выделили 10 допэкипажей ГИБДД для рейдов на дорогах

Владимир Севастьянов сообщил о рейдах ГИБДД в эти выходные
Источник:kp.ru
В Башкирии в выходные запланированы рейды ГИБДД

В Башкирии в выходные запланированы рейды ГИБДД

Глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов сообщил, что в ведомстве приняли решение усилить профилактическую работу по предупреждению ДТП. По его словам, сегодня и завтра, 23 и 24 сентября, на территории республики пройдут профилактические рейды.

Севастьянов проинформировал, что для работы дополнительно сформировали десять экипажей. В основном в Госавтоинспекции намерены работать на участках с плотным графиком движения, где высока вероятность ДТП.

Все экикажы нацелены на профилактику аварий и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения. Также инспекторы намерены пресечь управление автомобилем в пьяном состоянии, отметил он.

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