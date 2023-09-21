Власти Башкирии выделят под Евразийский музей кочевых цивилизаций 19,5 гектаров земли

Вот так будет выглядеть музей кочевых цивилизаций. Фото: archtamga.ru

Радий Хабиров поручил выделить для строительства Евразийского музея кочевых цивилизаций 19,5 гектаров земли – причем договор аренды на земельный участок будет заключен без проведения торгов. Соответствующее распоряжение уже опубликовано на республиканском портале правовой информации. Отмечается, что для строительства музея будет выделен земельный участок в Еремеевском сельсовете Чишминского района, а разрешенный вид использования земли указан как «Культурное развитие».

Напомним, что задумка о создании нового музея появилась еще в июле 2022 года. Чишминский район для строительства выбран неслучайно: тут находится знаменитый археологический памятник – мавзолей Тура-хана. В настоящий момент идут работы по созданию визит-центра, который будет включать в себя экспозицию исторических артефактов, лекционный амфитеатр, смотровую площадку и кафе. Также в ближайшее время планируется проложить экскурсионную тропу до самого мавзолея.

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