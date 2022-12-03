В Уфе представили концепцию нового музея кочевых цивилизаций

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В Уфе 3 декабря на научной конференции «Кочевые цивилизации средневековой Евразии» представили концепцию будущего музея, который планируют построить в Чишминском районе.

О том, каким власти и научное сообщество видят будущий Евразийский музей кочевых цивилизаций, рассказал замруководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев. Идею создания нового музея одобрили на выездном заседании рабочей группы в августе. Его построят неподалеку от мавзолея Тура-хана.

Новый музей будет строиться и оформляться в стиле уже открытого музея «Шульган-Таш», что в Бурзянском районе Башкирии. Основу Евразийского музея кочевых цивилизаций составят археологические артефакты, мультимедийные выставки и так далее. Власти планируют построить не только музей, но и исследовательский центр с лабораториями и благоустроенную зону отдыха со смотровыми площадками. Общая площадь комплекса составит порядка 200 гектаров.