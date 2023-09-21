В Башкирии задержали подозреваемого в убийстве двух пенсионерок из Сибая

В Башкирии полицейские города Сибая задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух пенсионерок Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сибае обнаружены тела двух пенсионерок, которых жестоко убили, а затем накрыли одеялом. Их трупы были найдены в квартире одной из погибших.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, в убийстве женщин подозревается 42-летний местный житель, который, как считает следствие, задушил хозяйку квартиры, а ее сестру зарезал ножом. Мужчина ранее был судим, а также признался в совершенном преступлении.

Он рассказал, что приходил к хозяйке квартиры, чтобы помогать ей по дому. В день трагедии они поругались и мужчина, якобы того не понимая, начал душить пенсионерку. На крики женщины вышла находящаяся в гостях родственница, которой гость нанес несколько ножевых ранений. Тела погибших подозреваемый завернул в одежду, накрыл одеялом и, закрыв квартиру изнутри, скрылся с места преступления через окно первого этажа.

Напомним, тела пожилых горожанок обнаружил дочь одной из них. Она рассказала, что ее мама отправилась к тете в гости, но не вернулась. Женщина не сильно волновалась, так как пенсионерка часто оставалась на ночь у сестры, однако, когда пенсионерка не вернулась на третий день семья забеспокоилась.

Придя домой к родственнице, женщине никто не открыл, а из квартиры шел неприятный запах. Вскрыв дверь, пенсионерок нашли мертвыми.

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