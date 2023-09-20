«Трупный запах на всю площадку»: двух жительниц Башкирии убили и накрыли одеялом в квартире

Двух пенсионерок убили и накрыли одеялом в квартире в Башкирии Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сибае обнаружены тела двух пожилых женщин. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. По предварительной версии, смерть пенсионерок носит криминальный характер. Известно, что одна из погибших была ранена ножом.

Все произошло 15 сентября. Пожилая горожанка ушла к своей сестре и не вернулась. Близкие тревогу бить не стали, так как пенсионерка часто так делала. Однако на третий день отсутствия женщины семья забеспокоилась.

На следующий день дочь пошла к тете, чтобы проведать ее, однако ей никто не открыл, а на лестничной площадке чувствовался трупный запах.

Прибывшие на вызов правоохранители вскрыли дверь и обнаружили два накрытых одеялами трупа, которые уже начали гнить. На теле матери заявительницы были обнаружены ножевые ранения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

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