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НовостиОбщество20 сентября 2023 14:27

«Энергичный и жизнерадостный»: вдали от дома трагическая гибель настигла молодого жителя Башкирии

В Уфимском районе простились с погибшим на СВО Александром Ереминым
Источник:kp.ru
Александр родился и вырос в селе Октябрьский Уфимского района. Фото: Николай Ельников//vk.com

Александр родился и вырос в селе Октябрьский Уфимского района. Фото: Николай Ельников//vk.com

В Уфимском районе Башкирии похоронили погибшего во время выполнения боевых задач в зоне СВО Александра Еремина. О смерти военнослужащего сообщил глава района Николай Ельников.

Известно, что молодой человек окончил Михайловское училище и служил в рядах Российской армии. В июле 2022 года уроженец села Октябрьский отправился в зону спецоперации добровольцем в отряде Достовалова. Через год, в июле, женился и снова отправился на передовую, в зону СВО, где погиб. Был награжден посмертно орденом Мужества.

О Александре вспоминают как о добром и отзывчивом человеке.

- Энергичный, жизнерадостный, дружелюбный и честный человек. Именно таким его запомнят одноклассники и учителя, родные и близкие, - написал Ельников.

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