В Башкирии завершились поиски двух подростков 13 и 14 лет

Фото: Соцсети

Сегодня, 20 сентября, в Иглиснком районе Башкирии завершились поиски девушки и парня 13 и 14 лет. Об этом рассказали активисты организации «Поиск детей – Башкортостан».

Местонахождение молодых людей было неизвестно больше двух дней: в понедельник, 18 сентября, около полуночи они ушли из дома в селе Нуриманово и долго не возвращались обратно.

К счастью сегодня утром волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

– Найдены! Живы! Спасибо всем! – коротко сообщили спасатели.

Где все эти два дня пропадали подростки, активисты не уточнили.

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