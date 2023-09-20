Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 сентября 2023 4:13

В Башкирии завершились поиски двух подростков 13 и 14 лет

Они почти ночью ушли из дома и долго не возвращались обратно
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

Сегодня, 20 сентября, в Иглиснком районе Башкирии завершились поиски девушки и парня 13 и 14 лет. Об этом рассказали активисты организации «Поиск детей – Башкортостан».

Местонахождение молодых людей было неизвестно больше двух дней: в понедельник, 18 сентября, около полуночи они ушли из дома в селе Нуриманово и долго не возвращались обратно.

К счастью сегодня утром волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

– Найдены! Живы! Спасибо всем! – коротко сообщили спасатели.

Где все эти два дня пропадали подростки, активисты не уточнили.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.