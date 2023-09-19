В Башкирии разыскивают Ксению Подгорную и Данилу Драпкова 13 и 14 лет

Фото: Соцсети

В Иглиснком районе Башкирии разыскивают двух подростков 13 и 14 лет – Ксению Подгорную и Данилу Драпкова. Об этом рассказали активисты организации «Поиск детей – Башкортостан».

Местонахождение молодых людей неизвестно со вчерашнего дня: около полуночи они ушли из дома в селе Нуриманово и до сих пор не вернулись.

Приметы парня: у него короткие русые волосы, среднее телосложение, рост – 162 сантиметра. В день пропажи был одет в спортивный костюм.

Приметы девушки: ее рост около 155 сантиметров, волосы окрашены в красный цвет, виски сбриты, у нее плотное телосложение. Вчера была одета в джинсовые брюки, спортивную кофту/ветровку.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростков, обратиться по телефонам 112, 8 (927) 969-89-19, 8 (917) 383-56-87.

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