«Я их не уважаю»: глава Башкирии высказал свое отношение к уехавшим из страны

Глава Башкирии высказал свое отношение к уехавшим из страны

Глава Башкирии Радий Хабиров резко высказался о тех, кто уехал из России с началом СВО. По его словам, он разделил покинувших страну на две категории.

– Уехавшие разные есть: кто-то испугался, но позже вернулся. Я их не уважаю. Но есть уехавшие, которые активно бьют нас и страну: ведут всякие каналы и прочее. Когда твоя страна воюет, то бить по ней – это предательство, – рассуждал руководитель региона на встрече с активом Народного фронта, Общественной палаты и членами СПЧ.

Хабиров уверен, что «бить страну» во время проведения боевых действий является уголовным делом. Такие люди не имеют права на возвращение, заявил глава республики, добавив, что в России и без уехавших хорошо.

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