В Башкирии похоронили погибшего во время СВО контрактника Вячеслава Семенова

В Башкирии простились с контрактником Вячеславом Семеновым. Фото: социальные сети Артура Зарипова

В селе Малый Седяк прошла прощальная церемония с погибшим во время выполнения боевых задач в зоне СВО рядовым Вячеславом Семеновым. Об этом сообщил глава Бижбулякского района Башкирии Артур Зарипов.

Известно, что боец скончался 8 сентября на передовой и был награжден орденом Мужества посмертно. Мужчина ушел служить в зону СВО по контракту.

– Он защищал интересы России и своего народа, он защищал каждого из нас, – отметил Артур Зарипов.

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