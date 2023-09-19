В Башкирии резко прекратили поиски пропавшего молодого уфимца

Мужчину искали больше месяца. Фото: «Лиза Алерт»

В Башкирии завершены поиски 33-летнего Евгения Петрова. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в соцсетях. По информации добровольцев, мужчина найден живым.

Напомним, поиски уфимца начались неделю назад, однако исчез молодой человек еще 7 июля. С тех пор никаких вестей о нем близкие не получали, а на связь с семьей мужчина не выходил.

При каких обстоятельствах был найден житель Уфы и где все это время был, не раскрывается.

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