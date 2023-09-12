При загадочных обстоятельствах в Уфе исчез молодой мужчина

Фото: Лиза Алерт»

В Уфе пропал 33-летний Евгений Петров. Об исчезновении мужчины сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсетях.

По информации добровольцев, уфимец ушел из дома еще 7 июля. С тех пор о нем нет никаких вестей: никто не знает о его местонахождении, а сам он не выходит на связь с близкими. Поиски осложняются тем, что семья не знает, в чем был в день исчезновения Евгений.

Приметы: рост 175 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Все, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, позвоните по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

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