21 и 22 сентября в Уфе из-за велозаезда перекроют площадь и несколько улиц

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

21 и 22 сентября в уфимском микрорайоне Черниковка из-за велозаезда «Ночь 1000 велосипедистов» перекроют площадь и несколько улиц. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Спортивное мероприятие стартует вечером 22 сентября от дворца культуры «Моторостроитель». Маршрут велопробега пройдет по улицам Машиностроителей, Кольцевой, Ульяновых, Первомайской. Дистанция велопробега составит семь километров.

В связи с проведением заезда будет временно перекрыто движение на некоторых участках дорог, а также изменится схема маршрутов общественного транспорта. С 21:00 21 сентября до 23:00 22 сентября будет закрыта площадь Машиностроителей.

С 20:00 до 22:00 22 сентября будут перекрываться участки по следующему маршруту: улица Машиностроителей – от Интернациональной до Кольцевой, Кольцевая – от Борисоглебской до Ульяновых, Ульяновых – от Кольцевой до Первомайской, Первомайская – от Ульяновых до Машиностроителей.

Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии учитывать грядущие ограничения и рекомендуют заранее планировать свои поездки.

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