Велопробег стартует от ДК "Машиностроитель" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Уфе пройдет «Ночь 1000 велосипедистов». Спортивное мероприятие стартует вечером 22 сентября от черниковского ДК «Моторостроитель». Маршрут велопробега пройдет по улицам Машиностроителей, Кольцевой, Ульяновых, Первомайской.

Если вы решите принять участие в велопробеге, не забудьте, что необходимо предварительно зарегистрироваться. Кстати, яркие и необычные костюмы (главное, чтобы не мешали кататься на велосипеде) только приветствуются – самые отличившиеся получат памятные призы. Все подробности о предстоящем мероприятии можно найти на странице сообщества «ВелоУфа» в соцсетях.

Отметим, что в этом году «День велосипедистов» в Уфе проходил в мае и собрал более 25 тысяч участников.