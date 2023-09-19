Директрису «Дворца молодежи» уволили со службы за взятки и мошенничество

Фото: Прокуратура Башкирии

В башкирском городе Октябрьский руководительницу «Дворца молодежи» уволили со службы в связи с утратой доверия. Об этом рассказала пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следователей, подсудимая с 2018 годы получила от своих подчиненных, угрожая им увольнением, взятки на сумму общей сложностью более 700 тысяч рублей. Также она способствовала трудоустройству во «Дворец молодежи» восьми человек, которые по факту не работали, однако руководительница все же получала за них заработную плату. В результате ее действий сумма причиненного ущерба составила свыше одного миллиона рублей.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям «Вымогательство взятки», «Служебный подлог», «Мошенничество». Она не признала свою вину. Октябрьский городской суд назначил ей восемь лет колонии общего режима и лишил права занимать должности в органах власти на пять лет.

– По данному факту прокурор города внес главе муниципалитета представление, в котором потребовал рассмотреть вопрос о расторжении трудового договора. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования женщина уволена в связи с утратой доверия, – сообщила прокуратура.

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