В Башкирии главу «Дворца молодежи» подозревают в получении взяток и мошенничестве

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В башкирской городе Октябрьский руководительницу «Дворца молодежи» подозревают в получении взяток и мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следователей, подозреваемая с 2018 по 2021 годы получила от своих подчиненных, угрожая им увольнением, взятки на сумму общей сложностью более 650 тысяч рублей. Также, как считают правоохранители, руководительница, способствовала трудоустройству во «Дворец молодежи» людей, которые по факту не работали, но им в результате было необоснованно начислено более 425 тысяч рублей.

Преступления были выявлены сотрудниками ФСБ республики. Следователи возбудили в отношении подозреваемой 20 уголовных дел по статьям за получение взятки и совершение мошенничества. Сейчас правоохранители проводят мероприятия, призванные установить все обстоятельства произошедших преступлений.