На Башкирию в начале следующей недели надвигаются грозы и непогода

В начале следующей недели в Башкирии пообещали неблагоприятную погоду

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на ближайшие три дня. В начале следующей недели, 17, 18 и 19 сентября метеорологи пообещали грозы и дожди с порывистым ветром.

По предоставленным данным, погода ухудшится завтра, 17 сентября. В регионе начнутся грозы и дожди. Также обещают неустойчивый, порывистый ветер. Уже этой ночью температура воздуха составит +7,+12°, местами опустится до +2°, днем +19,+24°.

В понедельник, 18 сентября, также пройдут дожди и грозы, обещают умеренный ветер и температуру воздуха ночью +6,+11°, в северных и горных районах до +1°, днем +16,+21°.

Во вторник, 19 сентября, спрогнозировали дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +6,+11°, в северных и горных районах до +1°, днем +16,+21°.

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