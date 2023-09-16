В Башкирии семейная пара потеряла в лесу девятилетнего мальчика

В Башкирии спасатели нашли в лесу пропавшего 9-летнего ребенка

Госкомитет по ЧС в Башкирии сообщил, что в Архангельском районе республики местные жители потеряли в лесу своего 9-летнего сына.

По предоставленным данным, семейная пара с сыном приехала за грибами на машине в лес, а затем они потеряли ребенка.

Пока родители его искали, пропавший нашел дорогу к машине, с собой у него был телефон, по которому он позвонил родителям и успокоил их. Сейчас с мальчиком все хорошо и в медицинской помощи он не нуждается.

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