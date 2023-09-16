Михаил Мурашко посетил в Уфе медицинский колледж

Фото с визита Михаила Мурашко опубликовал Альберт Рахматуллин

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил на странице своих социальных сетей, что министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко посетил Уфимский медицинский колледж. Информация об этом появилась 16 сентября.

– Михаил Альбертович ознакомился с работой учреждения, посетил учебные классы, пообщался со студентами, а после провел совещание с руководителями медицинских колледжей со всей республики, – отметил Рахматуллин.

По его словам, Михаил Мурашко обсудил меры поддержки и вместе с руководителями внес предложения по закреплению практики распределения медицинских работников. Глава башкирского минздрава добавил, что сейчас в регионе особое внимание уделяют подготовке специалистов со средним медицинским образованием. В медколледжах региона учатся 8 755 студентов.

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