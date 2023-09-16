В Башкирии пообещали грозы и порывистый ветер

В Башкирии пообещали неблагоприятную погоду в воскресенье

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на 17 сентября. По предоставленным данным, в воскресенье в регионе ожидается неблагоприятная погода.

Метеорологи передали, что в течение дня будет неустойчивый ветер, который при грозе перейдет в порывистый.

Что касается температуры воздуха, то ночью она составит +7,+12°, местами до +2°, днем +19,+24°.

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