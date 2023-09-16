Уфимец забил до смерти камнями и закопал знакомого из-за 1,2 млн рублей

В Уфе мужчина избил до смерти знакомого

В Кировском районном суде Уфы рассмотрели уголовное дело об избрании меры пресечения местному жителю, которого обвиняют в убийстве. Судья рассмотрел ходатайство следователя по Кировскому районы Уфы СК Башкирии, сообщили в пресс-службе суда.

Сообщается, что ранее фигурант уголовного дела уже был судим. Поводом для совершения очередного преступления стали обстоятельства, при которых потерпевший оформлял кредит на покупку автомобиля на сумму в 1,2 млн рублей, передали в инстанции.

Обвиняемый написал явку с повинной и сообщил, что избил свою жертву до смерти камнем, а после закопал труп в лесу. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 ноября.