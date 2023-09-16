В Башкирии опубликовали штормовое предупреждение

В Башкирии 17 сентября ожидается ухудшение погоды

В МЧС Башкирии предупредили об ухудшении погоды 17 сентября. По предоставленным данным, на территории региона ожидается порывистый ветер и грозы с дождем.

В ведомстве сообщили, что в республике будет переменная облачность и температура воздуха ночью +7, +12°, местами до +2°, днем +19, +24°.

В регионе также пообещали на отдельных участках дорог туман с видимостью 500 метров и менее.

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