На должность спикера парламента Башкирии выдвинули Константина Толкачева

Фото: «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» утвердила свою кандидатуру на должность председателя Государственного Собрания-Курултая Башкирии седьмого созыва. По информации пресс-службы партии, им стал Константин Толкачев.

- Утвердили кандидатуру от партии «Единая Россия» на должность председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, - передается в сообщении.

Константин Толкачев впервые занял должность спикера Курултая Башкирии во время второго созыва.

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