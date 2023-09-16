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НовостиОбщество16 сентября 2023 8:14

На должность спикера парламента Башкирии выдвинули Константина Толкачева

Кандидатуру утвердили от партии «Единая Россия»
Источник:kp.ru
Фото: «Единая Россия»

Фото: «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» утвердила свою кандидатуру на должность председателя Государственного Собрания-Курултая Башкирии седьмого созыва. По информации пресс-службы партии, им стал Константин Толкачев.

- Утвердили кандидатуру от партии «Единая Россия» на должность председателя Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, - передается в сообщении.

Константин Толкачев впервые занял должность спикера Курултая Башкирии во время второго созыва.

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