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НовостиОбщество16 сентября 2023 6:53

Распространяется тревожная новость о пропаже молодого уфимца

В столице Башкирии разыскивают 26-летнего Алексея Иванова
Источник:kp.ru
Фото: Лиза Алерт Башкортостан

Фото: Лиза Алерт Башкортостан

В Уфе 7 сентября 2023 года пропал 26-летний местный житель. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», Алексей Иванов в тот день вышел из дома и исчез. Никакой информации о том, где он может быть, нет.

Приметы: среднее телосложение, рост 170 см, среднего телосложения, светлые волосы, серо-зеленые глаза.

Если вам что-то известно о пропавшем, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии 8 800 700 54 52.

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