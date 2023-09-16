Спасатели Башкирии помогли сбитой автомобилем собаке

В Деме спасатели вызволили из беды собаку. Фото: Госкомитет по ЧС

Председатель Госкомитета по ЧС Башкирии Фарит Гумеров сообщил в социальных сетях о том, что накануне, 15 сентября, в Деме спасатели вызволили из беды собаку.

По предоставленным данным, неизвестный водитель сбил животное около автозаправки. От удара пса отбросило в яму.

Сотрудники ведомства достали собаку из ямы и передали службе по отлову.

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