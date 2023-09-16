В Башкирии из крупного пожара спасатели эвакуировали 15 человек

Из пожара в Кумертау спасли 15 человек. Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили, что накануне, 15 сентября, в Кумертау произошел крупный пожар. По предоставленным данным, спасатели вызволили 15 человек.

В ведомстве сообщили, что огонь начал распространятся в многоквартирном жилом доме на улице Худайбердина. Очаг возгорания находился на пятом этаже.

Сотрудники МЧС вызволили из огня 15 человек, еше 47 жильцов эвакуировались самостоятельно. Всего на месте ЧП работали 19 человек и четыре единицы техники. Причины пожара предстоит установить дознавателю МЧС.

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