Фото: Рустем АХУНОВ

Компания из Уфы «Башвзрывтехнологии» попала под санкции США. Данная информация была опубликована на сайте министерства финансов государства.

Научно-производственная компания зарегистрирована в столице Башкирии, ее головной офис располагается в Самаре. Основным направлением предприятия является разработка и производство перфорационных систем и кумулятивных зарядов для вскрытия продуктивных пластов при эксплуатации нефтяных и газовых скважин.

В санкционный список Соединенных Штатов также попали более 20 человек и несколько десятков компаний, в том числе «Автодор», «АвтоВАЗ», «Москвич».

Напомним, в минувшем июле шесть компаний Башкирии попали под санкции США. Это предприятия из отрасли машиностроения, геофизики и производства катализаторов.

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