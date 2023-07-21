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НовостиОбщество21 июля 2023 5:46

6 компаний Башкирии попали под санкции США

Это предприятия из отрасли машиностроения, геофизики и производства катализаторов
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Шесть компаний Башкирии попали под санкции США. Данная информация была опубликована на сайте министерства финансов государства.

Данные предприятия относятся к отраслям машиностроения, геофизики и производства катализаторов. В санкционный список попали Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов, КНТ КАТ из Стерлитамака, РН КАТ из Стерлитамака, Стерлитамакский завод катализаторов, машиностроительная компания «Витязь» из Ишимбая и НПП «ВНИИГИС» из Октябрьского.

Наполним, глава министерства труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова попала в санкционный список Великобритании. Министра обвиняют в «поддержке российской государственной программы принудительной депортации и перевоспитания украинских детей».

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