Два человека, которые пострадали в аварии на трассе М-5, находятся в тяжелом состоянии

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о состоянии пострадавших в аварии на трассе в Башкирии.

Авария случилась сегодня утром, 15 сентября, на 1523 километре дороги М-5. Произошло столкновение «Газели» и Lada Granta, в результате которого пострадали два шофера и два пассажира.

Как рассказали «КП-Уфа» в пресс-службе Минздрава Башкирии, все четверо пострадавших были госпитализированы. Два человека находятся реанимационно-анестезиологическом отделении в тяжелом состоянии, двое – в травматологическом в стабильном состоянии.

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