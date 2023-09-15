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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 8:29

На трассе М-5 в Башкирии четыре человека пострадали в лобовом ДТП

Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-5 в Башкирии
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
На М-5 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Фото: соцсети Фарита Гумерова

На М-5 произошло ДТП с участием двух автомобилей. Фото: соцсети Фарита Гумерова

В Башкирии произошло серьезное ДТП с участием грузовой «Газели» и Lada Granta. Об аварии в своих соцсетях рассказал глава госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

По его информации, автомобили врезались на 1523-м км дороги М-5 утром 15 сентября. В результате удара обе машины сильно пострадали, травмы получили оба водителя и два пассажира, находившихся в салоне отечественной легковушки.

- В столкновении Lada Granta и грузовой «Газели» пострадали 63-летний мужчина, а также женщины 73, 68 и 48 лет, - уточнил Гумеров.

По факту аварии начато разбирательство.

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