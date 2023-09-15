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НовостиОбщество15 сентября 2023 9:00

В Уфе участнику СВО удалили осколок гранаты из сонной артерии

Уфимские хирурги прооперировали участника СВО, удалив осколок гранаты из сонной артерии
Источник:kp.ru
Во время отпуска пациент обратился к уфимским специалистам. Фото: Городская клиническая больница №21 Уфа

Во время отпуска пациент обратился к уфимским специалистам. Фото: Городская клиническая больница №21 Уфа

В Уфе провели сложную операцию на сонной артерии. Пациентом оказался участник СВО, у которого в шее застрял осколок гранаты.

Как рассказали в пресс-службе больницы №21, ранение мужчина получил в Артемовске во время боевых действий. Во время отпуска пациент обратился к уфимским специалистам за помощью.

Операцию осложнял тот факт, что осколок был очень маленьким - примерно 4 миллиметра в ширину и длина 9 мм. Инородный предмет врачи искали с помощью рентгена.

Сейчас боец чувствует себя хорошо и его жизни ничего не угрожает.

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