В Уфе участнику СВО удалили осколок гранаты из сонной артерии

Во время отпуска пациент обратился к уфимским специалистам. Фото: Городская клиническая больница №21 Уфа

В Уфе провели сложную операцию на сонной артерии. Пациентом оказался участник СВО, у которого в шее застрял осколок гранаты.

Как рассказали в пресс-службе больницы №21, ранение мужчина получил в Артемовске во время боевых действий. Во время отпуска пациент обратился к уфимским специалистам за помощью.

Операцию осложнял тот факт, что осколок был очень маленьким - примерно 4 миллиметра в ширину и длина 9 мм. Инородный предмет врачи искали с помощью рентгена.

Сейчас боец чувствует себя хорошо и его жизни ничего не угрожает.

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