В Башкирии приостановили работу пищеблока детсада после отравления 29 детей

Суд Белорецка на 40 дней приостановил работу пищеблока в детском саду №19 Фото: Олег ЗОЛОТО

В Белорецке пищеблок детского сада №19 был закрыт на 40 суток. Такое решение принял городской суд после отравления 29 детей. Ранее стало известно, что малыши заболели норовирусом.

- Неделю назад в саду был случай группового заболевания острой кишечной инфекцией среди воспитанников детского сада и персонала, - напомнили в республиканском Роспотребнадзоре.

Ранее стало известно, что госпитализированные дети находятся в состоянии средней тяжести.

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