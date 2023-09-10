Следователи Башкирии начали проверку по факту массового отравления в детсаду

На место происшествия выехали следователи совместно с сотрудниками полиции и специалистами Роспотребнадзора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белорецке воспитанники, а также работники детского сада №19 массово заболели сальмонеллезом. По сообщению регионального Роспотребнадзора, известно о 29 пострадавших, 19 из которых оказались на больничной койке. По факту произошедшего СУ СКР по Башкирии начал проверку.

- Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что пострадавшие обращались в медучреждение в течение трех дней - с 6 по 8 сентября. Известно, что жизням госпитализированных ничего не угрожает.

На территории детского садика работают специалисты Роспотребнадзора и следователи. Они намерены установить причины и обстоятельства произошедшего.

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