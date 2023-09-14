В Уфе начали переименовывать рестораны KFC

KFC на «Центральном» превратилось в Rostic's // фото: читатель «КП-Уфа»

В Уфе на днях начали переименовывать рестораны быстрого питания KFC, которые в России будут называться Rostic’s. Ребрендинг уже провели в точке общепита, которая находится в фуд-корте торгового центра «Центральный». Об этом «КП-Уфа» рассказал читатель.

– Если в «Центральном» ресторан переименовали, то те, что находятся на улице Мустая Карима и в Гостином дворе, – еще нет, – поделился собеседник.

В точках на «Гостинке» и улице Мустая Карима пока все без изменений // фото: читатель «КП-Уфа»

Напомним, рестораны KFC в России переименовывают из-за ухода из страны владельца сети – американской компании Yum! Brands. Она продала бизнес российским предпринимателям. Первый ресторан с названием популярной еще в нулевых годах сети фастфуда Rostic’s открылся в Москве 25 апреля. В мае говорилось, что точки общепита в Уфе планируется переименовать в течение ближайших 18 месяцев.

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