Рестораны KFC в Уфе переименуют в Rostic’s в течение 18 месяцев

Рестораны быстрого питания KFC в Уфе переименуют в Rostic’s в течение ближайших 18 месяцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рестораны быстрого питания KFC в Уфе переименуют в Rostic’s в течение ближайших 18 месяцев. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило издание UFA1.RU. Там отметили, что точные сроки по ребрендингу точек общепита в каждом регионе пока неизвестны. Рестораны под вывеской KFC продолжат работу в переходный период.

Напомним, рестораны KFC в России переименовывают из-за ухода из страны владельца сети – американской компании Yum! Brands. Она продала бизнес российским предпринимателям. Первый ресторан с названием популярной еще в нулевых годах сети фастфуда Rostic’s открылся в Москве 25 апреля.