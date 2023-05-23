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НовостиОбщество23 мая 2023 5:29

Рестораны KFC в Уфе переименуют в Rostic’s в течение 18 месяцев

Владелец сети продал бизнес и ушел из России
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Рестораны быстрого питания KFC в Уфе переименуют в Rostic’s в течение ближайших 18 месяцев

Рестораны быстрого питания KFC в Уфе переименуют в Rostic’s в течение ближайших 18 месяцев

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рестораны быстрого питания KFC в Уфе переименуют в Rostic’s в течение ближайших 18 месяцев. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщило издание UFA1.RU. Там отметили, что точные сроки по ребрендингу точек общепита в каждом регионе пока неизвестны. Рестораны под вывеской KFC продолжат работу в переходный период.

Напомним, рестораны KFC в России переименовывают из-за ухода из страны владельца сети – американской компании Yum! Brands. Она продала бизнес российским предпринимателям. Первый ресторан с названием популярной еще в нулевых годах сети фастфуда Rostic’s открылся в Москве 25 апреля.