В Башкирии еще используют легендарные кнопочные телефоны Nokia

Каждый седьмой житель республики имеет кнопочный телефон. Чаще всего в руках любителей обычных «звонилок» оказываются девайсы Nokia: их доля составляет 25%. Самые востребованные в линейке — Nokia 105 и «легендарный» Nokia 1280, выпущенный более 10 лет назад.

Как сообщили в пресс-службе МегаФона, в десятку популярных моделей также попали Itel IT2163, Texet TM-130, F+F197, TeXet TM-106, Samsung Keystone 2, Philips Xenium E207, Maxvi C20 и Philips Xenium E169.

В Башкирии сегодня насчитывается более двух тысяч различных моделей «звонилок». Однако эта цифра сокращается: жители региона в последние два года активно меняют кнопочные аппараты на современные гаджеты. Число владельцев смартфонов за это время выросло на 6% и составило 85%.

Рейтинг гаджетов, которые башкортостанцы используют для выхода в интернет, возглавляет китайский бренд Xiaomi. Вторую строчку занимает Samsung, на третьем месте – Huawei. Всего в республике используют более 3500 моделей смартфонов.

«Все больше сфер нашей жизни зависит от телефона: общение с близкими, пересылка рабочих файлов, даже перемещение по городу и стране. Неудивительно, что жители региона чаще выбирают функциональные современные смартфоны. Многим из них при этом нужны и особые скорости: с начала года подключение услуги pre-5G выросло в 6 раз. Мы учитываем это и в своих салонах предлагаем гаджеты под любые задачи. Кнопочные аппараты, которые покупают как запасной вариант или телефон для пожилых родителей, здесь тоже представлены», — сообщил директор МегаФона в Башкирии Дамир Байгильдин.

Для удобства абонентов оператор расширяет розничную сеть, выбирая как места с высокой проходимостью в центре городов, так и формат магазинов у дома. За последние месяцы открылись новые салоны МегаФона и Yota на ул. Худайбердина в Стерлитамаке, на ул. Ленина в Туймазах и на ул. Ленина в Салавате. Также дополнительные точки продаж запущены в Толбазах, Киргиз-Мияках и Приютово.