В Уфе в парке им. Якутова загорелся ресторан «Тихая гавань»

По данным пресс-службы МЧС Башкирии, горит крыша здания. Фото народного корреспондента

В Уфе вспыхнул ресторан «Тихая гавань», расположенный в парке Якутова на берегу Солдатского озера. Об этом «КП-Уфа» сообщили очевидцы пожара. Факт возгорания подтвердили и в МЧС по Башкирии.

- Пожарные Уфимского пожарно-спасательного гарнизона ликвидируют пожар, произошедший в ресторане «Тихая гавань» по улице Ленина в Парке им. И. Якутова. На момент прибытия происходило открытое горение кровли двухэтажного бревенчатого здания, - уточнили в ведомстве.

На месте работают спасатели. По предварительной информации, пострадавших в огне нет.

Дознавателю МЧС предстоит установить причины и обстоятельства пожара.

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