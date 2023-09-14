Вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов рассказал о гибели боевого товарища на СВО

Фото: Ирек Сагитов//vk.com
В Башкирии похоронили погибшего на СВО уроженца Аскинского района, младшего лейтенанта Рината Фахрисламова. О его смерти сообщил вице-премьер правительства республики Ирек Сагитов. По его словам, боец был для него товарищем и другом.
- Мы с Ринатом долгое время служили вместе в органах внутренних дел ОМОН МВД по Республике Башкортостан, участвовали в Чеченской кампании, - вспоминает чиновник.
Ринат Фахрисламов отправился в зону спецоперации в составе первого батальона им. Минигали Шаймуратова в июне 2022 года. Военнослужащий был командиром взвода, уточнил Сагитов.
- Он всегда оперативно доводил информацию о потребностях своих военнослужащих, - говорит о нем вице-премьер.
Известно, что у погибшего остались жена и две дочери.
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