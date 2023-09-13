Из больницы выписали уроженца Башкирии, который потерял в урагане жену и двоих детей

Ринат со своей супругой и младшей дочкой // фото: соцсети

Из больницы выписали 33-летнего Рината С. из Стерлитамакского Башкирии, жена и две маленькие дочки которого погибли во время страшного урагана в Марий Эл в конце июля. Об этом сообщила его сестра Фарида.

– Слава Богу, Рината выписали. У нашей невестки и племянниц было сорок дней. И на кладбище ходили. Нам всем очень тяжело, чего уж говорить о Ринате. Только он может понять, насколько ему сложно, - цитирует Фариду газета «Башкортостан». - Но жизнь продолжается. Надо жить дальше, быть сильным.

Напомним, трагедия, в которой Ринат потерял свою семью, случилась 29 июля. Мужчина отпросился с работы и привез в палаточный лагерь у озера Яльчик в Марий Эл свою 32-летнюю жену Гульнару и дочек двух лет и двух месяцев. Вечером там поднялся сильный ветер, который гнул и ломал деревья, а те валились на палатки и машины, где прятались люди. Стихия унесла жизни восьмерых человек, в том числе Гульнары и ее детей. Ринат чудом выжил и получил травмы. Он находился в тяжелом состоянии, но благодаря врачам спустя несколько дней смог прийти в себя. К этому времени его семью уже похоронили.