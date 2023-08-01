«Взял отгул, чтобы отвезти семью на отдых»: в Башкирии простились с молодой женщиной и ее двумя маленькими дочками, погибшими во время урагана

2 месяца назад супруги стали родителями во второй раз. Фото: соцсети

1 августа в Башкирии простились с 32-летней уроженкой Стерлибашево Гульнарой Салимовой и ее маленькими дочерями – двухлетней Яриной и двухмесячной Самирой (имена несовершеннолетних изменены - Ред.). Они стали жертвами страшного урагана, пронесшегося в минувшую субботу по Марий Эл, куда и приехала семья отдохнуть с палатками на берегу живописного озера Яльчик. Сильный ветер гнул и ломал деревья, а те валились на палатки и машины, в которых в ужасе прятались люди… Стихия унесла жизни восьми человек, включая Гульнару и ее дочек. Муж молодой женщины – 33-летний Ринат Салимов – чудом выжил и сейчас находится в реанимации. О том, что его семьи больше нет в живых – мужчина еще не знает, и родственники совершенно не представляют, как сообщить ему страшную новость…

ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ПЕРЕЕХАЛА В КАЗАНЬ

Всегда улыбка на лице, задорный смех, хорошее настроение – такой запомнилась Гульнара Салимова своим друзьям и коллегам. Сама родом Гульнара из небольшого села Стерлибашево – тут она успешно окончила 11 классов, а после школы поступила в Башкирский государственный педагогический университет им. Акмуллы, где училась на кафедре татарского языка и литературы. В 2014 году, сразу после окончания университета, девушке поступило предложение по работе в Казани. Ни раздумывая ни минуты выпускница решилась на переезд.

– Мы с Гульнарой учились в одной школе. Играли вместе, дружили, ходили в местный клуб на дискотеку. Она была очень приличной девушкой, улыбчивой и доброй. Затем Гульнара поступила в институт и отучилась на филолога, а потом устроилась на работу в отдел кадров Кооперативного института в Казани. Несмотря на это, Гуля каждый год приезжала к матери в деревню и во всем ей помогала, - рассказывает близкая подруга погибшей в беседе с «КП-Казань».

Фото: соцсети

А четыре года назад в жизни молодой женщины произошло самое важное событие – она познакомилась со своим будущим супругом. Влюбленные часто выбирались вместе на отдых на природу, а в 2020 году сыграли свадьбу, купили квартиру в Казани (пусть и в ипотеку, зато свое семейное гнездышко). Ринат трудился на стройках, а Гульнара получила место научного сотрудника отдела народного творчества в Академии наук Татарстана. В 2021 году на свет появилась первенец Ярина а летом 2023 – и малышка Самира…

- Мы всегда удивлялись – сколько тепла и нежности было между Гульнарой и Ринатом. Они буквально дышали друг другом, - вздыхает подруга семьи.

«ВЗЯЛ НА РАБОТЕ ОТГУЛ, ЧТОБЫ ОТВЕЗТИ СЕМЬЮ НА ОТДЫХ»

Сейчас родные Салимовых гадают: почему они вообще поехали в тот палаточный лагерь в Марий Эл. Неужели не слышали штормовое предупреждение от МЧС о предстоящем урагане? Почему выбрали именно отдых в палатках, да еще и с грудным малышом? К сожалению, пока на эти вопросы нет ответов – муж погибшей женщины находится в тяжелом состоянии и говорить пока не может.

- Чтобы вывезти семью отдыхать, Ринат взял на работе отгул, - рассказывает подруга погибшей Гульнары Лейсан. – Кто же мог предугадать, что случится такая беда.

По всей видимости, на предупреждения спасателей мало кто обратил внимание – уже в пятницу вечером на берегу озер Таир и Яльчик собрались сотни машин и отдыхающих. Многие приехали на отдых с детьми, а уже в субботу – сильно пожалели об этом.

– Три года подряд ездим на Яльчик, так даже дождика ни разу не заставали. А тут бац - и такое. Очень жаль семьи погибших, но таких условиях спастись очень сложно, - рассказывают в соцсетях очевидцы стихии.

Фото: МЧС по России

По словам людей все произошло очень быстро: неожиданно резко стемнело, потом резко начал дуть сильный ветер, который пригибал к земле и ломал как спички огромные сосны… Деревья падали на палатки и машины, стеной лил дождь, сыпал град. Перепуганные люди пытались спастись – кто-то старался выехать на машине, кто-то бежал к берегу, подальше от падающих деревьев… Все кончилось так же быстро, как и началось. Но когда прибыли спасатели и стали разбирать завалы из веток и палаток, стало ясно – последствия урагана катастрофические. Восемь погибших (среди которых трое – дети), более 30 пострадавших – таков итог обрушившейся стихии.

Фото: МЧС по России

- Увидели эту палатку с женщиной, труп не забрали, накрыли. Очень много машин под деревьями, многие уже просто в мясо разбиты. На другой стороне от нас тоже оказались погибшие - подростки, - рассказывает в беседе с нашими коллегами из «КП-Казань» жительница Татарстана Диана, которая тоже отдыхала в тот день на озере.

«ЭТИ ДОБРЫЕ ГЛАЗА Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА»

Похоронить погибших родственники решили в родном селе Гульнары Стерлибашево. С транспортировкой тела помогли власти Татарстана, а в республики Марий Эл пообещали выплатить семьям погибших по 1 миллиону рублей. Проститься с молодой женщиной и ее малышками пришли не только многочисленные родственники и друзья, но и неравнодушные сельчане.

– Маме Гульнары лет 60, и она сейчас убита горем. Папы нет, он умер давно от сердечного приступа. Я всегда помнила ее улыбчивой, и эти добрые глаза я не забуду их никогда. Это был очень светлый человек. Такой я ее помню и буду помнить, – вздыхает подруга погибшей Лейсан.

Фото: соцсети

– Терпения и силы родным и близким. Боль утраты велика! Царствие небесное и вечный покой им, пусть их души покоятся в раю! – соболезнует Ирина И.

– Пусть земля будет пухом милым ангелочкам. Близким соболезнования и терпения, - скорбит Елизавета Я.

Свои соболезнования близким семьи Салимовых выразил и глава Стерлибашевского района Рустам Рахмангулов.

- От имени жителей Стерлибашевского района и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким, в одночасье навсегда потерявшим дорогих людей. Вместе с вами разделяем боль и горечь невосполнимой утраты, - написал чиновник у себя в соцсетях.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших Гульнары Салимовой и ее маленьких дочерей.