Бойцы второго батальона имени Юлаева отправились из Уфы на боевое слаживание

Подготовка бойцов продлится полтора месяца Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе проводили 40 человек, вошедших в состав второго батальона имени Салавата Юлаева, еа боевое слаживание. Об этом сообщил советник главы Башкирии по взаимодействию с войсками национальной гвардии России Артур Юмагужин.

Он уточнил, что 70% бойцов являются сотрудниками силовых структур на пенсии, «прошедшие горячие точки. Среди добровольцев есть жители Башкирии, которые служили в Афганистане, Сирии, Кавказе и в зоне СВО.

Известно, что заявки на вступление в добровольческий отряд подали три тысячи мужчин.

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