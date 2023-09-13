В Уфе простились с погибшим во время СВО 34-летним Алексеем Костылевым

В Уфе простились с участником СВО Алексеем Костылевым, погибшим через месяц после начала службы. Фото: администрация Уфы

В Уфе похоронили погибшего время выполнения боевых задач в зоне СВО 34-летнего Алексея Костылева. Мужчина ушел на службу месяц назад. О гибели бойца сообщает пресс-служба администрации Уфы.

Известно, что Костылев родился в 1989 году в Октябрьском. Он успешно закончил местную школу и поступил в городской нефтяной колледж, а затем отправился в армию. После службы Алексей трудился слесарем в компании «ОЗНО-Измерительные системы».

В августе мужчина в рядах добровольческого батальона имени Героя России Алмаза Сафина отправился на СВО. В начале сентября стало известно, что житель Башкирии погиб.

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