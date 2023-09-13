Обнаруженным на дне реки в Башкирии пропавшим оказался Сергей Листовский

Мужчина выехал 9 сентября из Уфы на «Рено Дастер» серебристого цвета и не вернулся. Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии завершились поиски пропавшего 50-летнего Сергея Листовского из Уфы. По сообщению госкомитета РБ по ЧС, мужчина был найден мертвым. Его машина, в котором был обнаружен труп уфимца, была найдена на дне реки, куда мужчина уехал рыбачить.

Своим близким Сергей сообщил, что поедет на рыбалку на водоем около села Питяково. Когда мужчина не вернулся домой к назначенному сроку, его родные забили тревогу и обратились к спасателям.

В ходе поиска были найдены следы автомобиля, уходящие в воду. Машина при помощи тяжелой техники была поднята на поверхность и отбуксирована на берег.

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