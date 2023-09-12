Пропавшего рыбака-уфимца обнаружили в машине на дне Белой

Фото: vk.com/gumerovfr

Сегодня, 12 сентября, в Бирском районе Башкирии обнаружили мертвым мужчину. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказала председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.

В минувшую субботу, 9 сентября, житель Уфы за рулем Renault Duster поехал порыбачить на реке Белая недалеко от села Питяково. Мужчина не вернулся домой, и родные обратились за помощью в полицию и экстренную службу.

В ходе поисков специалисты нашли уходящие в воду следы автомобиля. Прибывшие на место спасатели Госкомитета республики по ЧС обнаружили на дне реки автомобиль, а в его салоне пропавшего уфимца.

– Транспортное средство при помощи тяжелой техники было поднято на поверхность и отбуксировано на берег. Обстоятельства происшествия устанавливаются, – сообщил в своей публикации Фарит Гумеров.

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