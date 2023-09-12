Дикий медведь растерзал корову около башкирского села

Вблизи села Макарово в Ишимбайском районе медведь напал на корову

В Башкирии медведи продолжают выходить из леса к селам. На этот раз косолапый напал на корову, которую растерзал до мяса. Видео с окровавленным животным опубликовали жители села Макарова Ишимбайского района.

По словам автора видео, хозяин домашнего животного выгнал корову на пастбище вместе с деревенским стадом. Почти сразу из леса вышел медведь и напал. Зверь сломал корове позвоночник и разодрал ей живот.

Напомним, ранее «КП-Уфа» сообщала о том, что в Мелеузовском районе республики медведь попытался поймать корову, однако животное удалось отбить: местные напугали косолапого громким сигналом авто.

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