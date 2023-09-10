Дикий медведь чуть не растерзал корову в селе Башкирии

Косолапый чуть не растерзал корову в Мелеузовском районе

Жители Башкирии встретились с голодным медведем, который едва не задрал корову. Жуткий момент очевидцы успели заснять на камеру.

Известно, что местные жители пасли стадо около деревни Сергеевка Мелеузовского района. Вдруг из кустов появился косолапый и повалил одну из коров на землю. Мужчина, наблюдавший за картиной, стал сигналить из салона своего авто, чтобы напугать непрошенного зверя. Встревоженный медведь удрал обратно в лес, рыча от недовольства.

Известно, корова осталась жива.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.