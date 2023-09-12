В Уфе «Салават Юлаев» перед матчем поднял свитер с номером Родиона Амирова

Под своды арены подняли именной стяг, а номер 27 вывели из обращения. Фото: VK.COM/HCSALAVAT

В Уфе состоялась встреча между столичным клубом «Салават Юлаев» и магнитогорским «Металлургом». Матч начался с торжественной церемония поднятия стяга нападающего Родиона Амирова. Скончавшийся от тяжелой болезни хоккеист играл под 27-м номером, который был выведен из обращения.

Известно, что на церемонии присутствовали семья спортсмена и его агент. Многие не смогли сдержать слез.

Напомним, Амиров умер 14 августа в возрасте 21 года.

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