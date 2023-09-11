«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» 2:1 в матче КХЛ

Фото: vk.com/hcsalavat

Сегодня, 11 сентября, в Уфе «Салават Юлаев» проиграл со счетом 2:1 магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу гостям обеспечили Никита Гребенкин и Люк Джонсон, забросив шайбы на 15 и 17 минутах матча. За команду хозяев на 38-й забил гол Вячеслав Лещенко.

Перед матчем под своды «Уфа-Арены» был поднят именной стяг нападающего Родиона Амирова, который в августе умер от рака мозга на 22-м году жизни.

В настоящее время «СЮ» с четырьмя очками после четырех игр занимает шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «уфимцы» сыграют дома с казанским «Ак Барсом» в четверг – 14 сентября.

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