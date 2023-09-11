Найденный мертвым у горы Яланкас турист умер из-за переохлаждения

Найденным мертвым у горы в Белорецком районе Башкирии турист умер из-за переохлаждения. Об этом со ссылкой на источник рассказала ГТРК «Башкортостан».

В воскресенье, 3 сентября, Айрат собрался в одиночку отправиться на вершину Ялангас. Спустя время связь с ним пропала. На поиски мужчины были направлены сотрудники Зонального поисково-спасательный отряда. Вечером 4 сентября к поискам туриста подключились волонтеры. Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям направил на поиски кинологические расчеты. Чтобы найти путешественника, на рассвете 5 сентября в небо над горами Белорецкого района был запущен вертолет Ка-32. Во втором часу этого же дня стало известно, что турист найден мертвым.

По предварительным результатам медэкспертизы, мужчина умер в результате переохлаждения.

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