Айрат в прошлом году начал проходить марафон «Уральский барс»

5 сентября в Башкирии завершились поиски пропавшего в горах Белорецкого района 43-летнего Айрата Я. Мужчину обнаружили мертвым недалеко от места, где он сделал свое последнее фото. Гибель туриста официально подтвердили в региональном Госкомитете по чрезвычайным ситуациям.

По словам знакомых, Айрат активно начал заниматься туризмом в прошлом году. Тогда он стал проходить так называемый «Уральский барс». Это туристический марафон, состоящий из двух этапов: восхождения на семь вершин Юного Урала высотой в тысячу и более метров и маршрут «Белорецк – Большой Иремель». В прошлом году путешественник не успел завершить эти этапы, хотя исправно отчитывался о своих достижениях в соцсетях. В 2023 года мужчина надеялся «добить» все задания.

Айрат делился своими туристическими достижениями в соцсетях

3 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ПРОПАЖИ АЙРАТА

В воскресенье, 3 сентября, Айрат собрался в одиночку отправиться на вершину Ялангас – это небольшой хребет и туристическая достопримечательность Белорецкого района. Средняя высота горы превышает одну тысячу метров.

Около 11 часов утра мужчина приехал на турбазу «Малиновка» в поселке Отнурок, оставил там свою машину и расспросил местных о том, как лучше добраться до Ялангаса. В два часа дня он отправил близким фотографию – селфи на фоне пейзажа с березой недалеко от вершины. Спустя незначительное время связь с ним пропала.

Последнее фото Айрата

ПОИСКИ

О том, что Айрат не пришел домой в назначенное время, широкой общественности стало известно на следующий день. Тревогу забила супруга пропавшего: она обратилась в полицию и к спасателям. На поиски мужчины были направлены сотрудники Зонального поисково-спасательный отряда. Они пришли на последнюю стоянку перед вершиной, но ничего там не обнаружили.

Вечером 4 сентября к поискам туриста подключились волонтеры, ориентировку на него стал распространять отряд «ЛизаАлерт». В Белорецкий район своим ходом выдвинулись добровольцы, которые параллельно пытались просчитать, какой именно маршрут использовал турист и где мог свернуть не туда. Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям тем временем направил на поиски кинологические расчеты. Чтобы найти путешественника, на рассвете 5 сентября в небо над горами Белорецкого района был запущен вертолет Ка-32.

Для поисков Айрата был задействован вертолет Ка-32

«РЕБЯТА. ОТБОЙ»

О прекращении поисков было объявлено во втором часу дня 5 сентября. В созданном в Telegram чате, посвященном поискам Айрата, написал один из их координаторов – Салават Нафиков. Он оставил короткое сообщение: «Ребята. Отбой. Подробности позже». Участники чата просили рассказать, нашли ли в итоге Айрата и что с ним случилось, но разъяснений на этот счет не последовало.

– Всем большое спасибо за помощь и участие в поиске. Мы очень благодарны вам, что удалось в кратчайшее время собрать столь значимые ресурсы на поиск человека, – добавил Олег Можгин, курировавший поиски со стороны Магнитогорска, с которым граничит Белорецкий район.

Спустя пару часов в СМИ все-таки попала конкретика: со ссылкой на собственный источник журналисты, что Айрата нашли мертвым. Когда все бросились подтверждать эту информацию у МЧС Башкирии, там завили, что пока не могут ничего сказать. «Ждем информацию от спасателей, там [где велись поиски] нет связи, как появится – сразу сообщим». Менее чем через час гибель туриста подтвердили уже официально.

– Пропавшего нашли мертвым у старой дороги на гору Ялангас. Причины происшествия выясняют правоохранительные органы, – отчитался Госкомитет по чрезвычайным ситуациям.

НАШЛИ НЕДАЛЕКО ОТ МЕСТА, ГДЕ ОН СДЕЛАЛ СВОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ФОТО

Подробнее о трагедии в своем телеграм-канале рассказал Раис Габитов – блогер и амбассадор Башкирии, участвовавший в поисках.

– Мы предположили, что он [Айрат] возможно пошёл на Ялангас не классической, маркированной тропой, а устаревшим путём, которое ему нарисовало навигационное приложение. Сейчас почти никто не ходит отсюда на Ялангас, поэтому его могли не найти, – рассказал Габитов.

Группа поиска нашла ту самую березу, на фоне которой последний снимок сделал Айрат

Поисковая группа, в которой он был, нашла ту самую березу, на фоне которой свой последний снимок сделал Айрат. Недалеко от нее и было обнаружено его тело. Прибывшие на место гибели туриста криминалисты осмотрели покойного и сказали, что на первый взгляд не было выявлено ни следов нападения зверей, ни каких-либо насильственных повреждений. Точная причина смерти Айрата станет известна после вскрытия.

«КП-Уфа» приносит соболезнования родным и близким Айрата